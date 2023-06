Accordo di codeshare fra Aegean e Cyprus Airways

21:00

Un codeshare per offrire una migliore connettività ai passegeri che volano da e verso Cipro è quello stretto da Cyprus Airways e Aegean. A partire dal 20 giugno, questa nuova partnership commerciale offrirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree migliori orari dei voli e connettività senza interruzioni tra i due paesi e molte altre destinazioni internazionali.

Attraverso questo accordo, Aegean inserirà il proprio codice sui voli operati da Cyprus Airways per Parigi, Roma, Milano, Beirut, Il Cairo, Yerevan e tutte le destinazioni greche, mentre il vettore cipriota inserirà il proprio codice su tutto il network di Aegean in Grecia e i voli della compagnia aerea per Madrid e Barcellona.



“La firma di questo accordo è un'altra pietra miliare per la nuova Cyprus Airways – dice Paul Sies, amministratore delegato di Cyprus Airways -. Sia Cyprus Airways che Aegean condividono attributi simili come il servizio di qualità e la soddisfazione del cliente, il che ci rende partner ideali”.



“Siamo molto soddisfatti di questo accordo di codeshare in quanto amplierà ulteriormente la nostra rete e offrirà ai nostri clienti ancora più vantaggi di viaggio e una migliore connettività” sottolinea a sua volta Roland Jaggi, chief commercial officer di Aegean.