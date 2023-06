08:00

Dopo tre anni di stop in seguito alla pandemia, Qantas torna a volare su New York da Sydney via Auckland, in nuova Zelanda.

Come riporta travelweekly.com, il volo sarà operato tre volte la settimana, ogni mercoledì, venerdì e domenica, fino a settembre. Il mese successivo invece le frequenze diventeranno quattro la settimana.



La novità rispetto all'operativo pre-pandemia è lo scalo a Auckland; in precedenza la rotta prevedeva uno stop a Los Angeles.



Il collegamento sarà operator con un B787 Dreamline, con 42 posti in business, 28 in premium economy e 166 in economy.



Qantas prevede di volare da New Yoprk a Sydney senza scalo a partire dal 2025, grazie ai nuovi A350-1000.