15:18

Alcune associazioni di compagnie aeree hanno alzato la voce per chiedere un allineamento globale delle regole per l'assegnazione degli slot aeroportuali, ai sensi delle Worldwide Airport Slot Guidelines.

Come riporta travelmole.com, ad avanzare la richiesta sono stati African Airlines Association, Airlines for America, Airlines International Representation in Europe (Aire), Iata e Association of Asia-Pacific Airlines.



Secondo le associazioni, le linee guida per gli slot presenterebbero alcuni vanaggi in termini di connettività ed efficienza. Inoltre, hanno sottolineato come il disallineamento di alcune politiche di assegnazione rischi di causare disagi e problemi per il traffico aereo.





"L'industria del trasporto aereo - a affermato Willie Walsh, direttore generale Iata - prospera grazie a standard globali coerenti e beneficia della costante crescita della connettività aerea".