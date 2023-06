Qantas e Project Sunrise: una Wellbeing Zone per i passeggeri

14:51

Il sogno di Qantas di avvicinare l'Australia a Londra e New York attraverso dei collegamenti no-stop diventa finalmente realtà. Si tratta del Project Sunrise, una serie di voli operati a bordo di un Airbus A350-1000 con una cabina pronta a ospitare i passeggeri per ben 22 ore.

Non solo first e business class di pregio (già presentate a febbraio), anche chi volerà in premium economy ed economy potrà beneficiare del massimo comfort. Lo spiega Alan Joyce, ceo di Qantas Group su simpleflying.com, il quale sottolinea come abbiano dedicato moltissimo tempo per lo studio della Wellbeing Zone localizzata proprio tra le due classi di servizio che accolgono il maggior numero di viaggiatori.



Il vettore è il primo a offrire qualcosa del genere, con attrezzature per lo stretching, un programma di esercizi guidati, una postazione per idratarsi e mangiare uno snack. Pensate come delle mini camere di un boutique hotel, i clienti avranno a loro disposizione un letto, un tavolo da pranzo per due e una sedia reclinabile.