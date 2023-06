Il Gruppo Grimaldi approda sul cloud con Oracle e Var Group

21:00

Grimaldi Group sceglie Var Group e Oracle per il suo approdo sul cloud, con un modello ibrido di gestione IT, intraprendendo un nuovo percorso digitale.

Negli ultimi 15 anni il business legato al trasporto marittimo dei passeggeri è sensibilmente cresciuto grazie anche all’apertura di nuove rotte. Per sostenere questa crescita in un settore strategico del Made in Italy, il Gruppo Grimaldi ha individuato la necessità di rendere i sistemi IT più efficienti, scalabili e soprattutto più sicuri, scegliendo il paradigma tecnologico del cloud.



Inizialmente la piattaforma IT a supporto dell’area turismo di Grimaldi era interamente basata su tecnologia database Oracle, ma la “continuità” sul vendor, le tecnologie OCI (Oracle Cloud Infrastructure) – che comprendono la gestione dei dati in cloud insieme ad altri servizi, fruibili tramite cloud - hanno reso interessante e conveniente, anche in termini economici, la scelta di OCI.



“Var Group si è dimostrato un partner di valore per l’introduzione dei servizi cloud su Oracle OCI: ci ha accompagnato in tutto il percorso di adozione del nuovo sistema con professionalità, garantendoci efficienza e continuità operativa - dice Giulio Capacchione, cio del Gruppo Grimaldi -. La strada verso il cloud è ricca di occasioni e potenzialità che, ne siamo certi, continueremo a cogliere e sfruttare insieme a Oracle e Var Group.”