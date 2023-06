Trenino Verde delle Alpi all’insegna di natura e cultura

17:26

"Il 2023 è iniziato positivamente per l'azienda ferroviaria BLS AG, che propone il Trenino Verde delle Alpi, con ottimi risultati in gennaio e aprile, mesi che solitamente non riscuotono grande successo a causa del meteo ancora incerto. "L'obiettivo principale per il Trenino Verde delle Alpi - spiega la responsabile relazioni Italia per la mobilità, Ilona Ott - è sicuramente quello di rendere il prodotto riconoscibile come opzione principale per visitare la regione tra Domodossola e Berna, tra natura e cultura. Le proposte permettono di salire a scendere dal treno panoramico per escursioni nel cuore delle Alpi Svizzere, includendo la navigazione sul lago di Thun, circondato dalle cime bernesi e da villaggi e castelli. Inoltre, vorremmo continuare a promuovere attivamente il nostro canale di vendita online...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)