Air Mauritius si aggiudica il primo ordine del Paris Air Show

19:30

Porta la firma di Air Mauritius il primo ordine di aerei del Paris Air Show in corso a Le Bourget. Il vettore mauriziano ha infatti ufficializzato ad Airbus la commessa per tre A350 che andranno così ad aggiungersi ai quattro già in flotta.

Un primo piccolo segnale della vivacità attesa nel corso dell’evento, dove sono attesi diversi ordini da parte dei big del mercato. E gli occhi in questo momento sono puntati in particolare su IndiGo, da cui si attende l’annuncio a breve.



Il Paris Air Show di Le Bourget proseguirà fino a domenica 25 giugno.