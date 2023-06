Partenza con il botto per il Paris Air Show: ordine da 500 aerei da IndiGo per Airbus

10:19

E’ stata subito l’India la protagonista della prima giornata del Paris Air Show di Le Bourget, che proseguirà fino a domenica prossima e che segnerà il percorso per tutto il mondo del trasporto aereo. La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma l’ufficializzazione del maxi ordine ad Airbus per 500 A320 da parte di IndiGo ha messo in chiaro che il futuro del settore dovrà guardare con sempre maggiore attenzione verso Est.

Risposta a Air India

Come si ricorderà nei mesi scorsi era stata proprio la rivale Air India ad aprire le danze dei maxi ordini, con 470 aerei ripartiti però tra Airbus e Boeing, seguita poi da altri vettori tra cui anche Turkish e Ryanair. Ora è arrivata la risposta da una compagnia che aveva già in ordine altri 830 velivoli, portando il totale all’impensabile cifra di 1.330 aerei da consegnare. E dando al consorzio europeo un netto vantaggio sulla rivale oltre che una garanzia per il lavoro futuro.



Le previsioni

Che nel settore ci sia una forte necessità di ricambio delle flotte è cosa ormai assodata e il post pandemia sembra avere accelerato questo processo, nonostante sia Boeing sia Airbus facciano fatica a stare al passo con la domanda. Ma lo studio diramato dal colosso americano in concomitanza con l’apertura dell’evento ha pronosticato che nel prossimo ventennio il mercato avrà bisogno di oltre 42mila nuovi aerei per fare fronte alla crescente domanda del pubblico. E in questo contesto l’India si candida a giocare un ruolo di primissimo piano.