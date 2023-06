14:52

"L'epoca post-Covid ha creato dinamiche nuove, che a volte portano a situazioni inaspettate. È il caso di Ferrovia Retica, impegnata a gestire una mole di prenotazioni ben superiore alla capacità offerta dal Trenino del Bernina. "Chi aveva prenotato durante i lunghi anni della pandemia, ed erano al 90 per cento italiani - spiega il responsabile per l'Italia, Enrico Bernasconi - non ha voluto cancellare l'opzione, preferendo riservarsi di programmare il viaggio successivamente. Questo ci ha portati a dover gestire una gran mole di riprogrammazioni, alla quale si è associata la richiesta di chi, post pandemia, ha optato per un prodotto che ha alcune caratteristiche particolarmente gradite in questo periodo...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)