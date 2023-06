Sky express: voli gratis per i bambini under 12 che viaggiano con la famiglia

09:40

Volo gratuito per i bambini tra i due e i dodici anni che viaggiano insieme alla famiglia. E’ questa la mossa messa in campo da Sky express su alcune delle proprie rotte per il periodo delle stagioni di spalla.

“L'offerta è valida per voli internazionali diretti – spiega la compagnia in una nota -, nonché voli diretti da e per Atene, Heraklion, Salonicco, Rodi e Chania. Chi è interessato può prenotare i propri biglietti fino al 25 giugno scegliendo i servizi che soddisfano le proprie esigenze personali. Il periodo di viaggio idoneo va dal 10 settembre 2023 al 31 marzo 2024”.



L'offerta è valida su una prenotazione di almeno 1 adulto e 1 bambino (2-12 anni). La tariffa del bambino sarà gratuita e avrà una valigia gratuita di 15 kg.