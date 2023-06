Binter, ordine a Embraer per 6 nuovi E195-E2

17:03

Binter investe sulla flotta. Nel corso dell’International Air and Space Show di Parigi, la compagnia aerea ha annunciato di aver ordinato a Embraer 6 nuovi E195-E2.

Gli aeromobili - attualmente impiegati dal vettore sulle rotte nazionali al di fuori delle Canarie, su quelle europee e africane a lungo raggio - porteranno a 16 i velivoli in flotta.



L’E195-E2, ha spiegato Rodolfo Núñez, presidente di Binter, “è un aeromobile molto apprezzato dai nostri passeggeri, soprattutto per il suo comfort e le sue prestazioni a bordo e per la sua silenziosità. Inoltre, ci permette di continuare il nostro forte impegno per la riduzione delle emissioni di CO2, quindi è perfetto per la crescita della nostra azienda".