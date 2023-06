Iberia-Air Europa, si apre la corsa dei competitor per gli slot

08:00

Se l'affare Iberia-Air Europa dovesse incassare il parere positivo da parte dell'Unione europea, il gruppo Iag (che comprende Iberia) probabilmente si troverà costretto da Bruxelles stessa a cedere alcuni slot. E i competitor si sono già fatti avanti.



Plus Ultra, Worl2Fly, Volotea e Ryanair si sarebbero infatti già dette disponibili a partecipare alla corsa per gli spazi aeroportuali lasciati liberi. In particolare, come sottolinea preferente.com, Plus Ultra e World2Fly sarebbero interessate a conquistare spazi sulle rotte per l'America Latina, mentre le due low cost guarderebbero ai collegamenti interni alla Spagna e a quelli verso i Paesi europei.