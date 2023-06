Paris Air Show: Qantas ordina altri nove A220 ad Airbus

09:21

Arriva anche Qantas nell’elenco dei vettori protagonisti del Paris Air Show in corso a Le Bourget. Il vettore australiano ha infatti ordinato altri 9 A220 ad Airbus portando a 29 in totale il numero di velivoli di questo modello.

“Qantas prenderà in consegna il suo primo A220 alla fine di quest'anno per utilizzarlo principalmente sul suo vasto network di rotte nazionali – si legge in una nota di Airbus -. Combinando tecnologie di ultima generazione e una cabina più ampia e silenziosa per un maggiore comfort, l'A220 è in grado di volare più lontano rispetto agli altri aeromobili della sua categoria, riducendo al contempo in modo significativo i consumi di carburante e le emissioni”.



Il consorzio europeo prosegue così il buon momento all’evento di Parigi culminato ieri nel maxiordine di IndiGo per un totale di 500 A320.