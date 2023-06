Philippine Airlines: ordine per 9 A350 per riattivare le rotte sull'Europa

19:27

La compagnia aerea filippina torna a mettere nel mirino l’Europa per le rotte a lungo raggio e per farlo, in occasione del Paris Air Show di Le Bourget, ha piazzato una commessa ad Airbus per nove modelli dell’A350.

L’annuncio è stato dato dal chief operating officer di Philippine Airlines, Stanley K. Ng, che ha ricordato come al momento il Vecchio Continente sia completamente assente dal network del vettore mentre ci sono importanti possibilità di crescita, anche per sostenere l’industria turistica.



La riapertura, comunque, non potrà essere immediata: i nuovi aerei per il lungo raggio non saranno infatti consegnati prima del 2025.