Questione ex dipendenti Alitalia, la Ue ribadisce: c'è discontinuità con Ita Airways

10:52

La discontinuità tra Alitalia e Ita Airways esiste ed è stata ratificata dal pronunciamento dell’Ue in merito. E’ questa la risposta a livello comunitario alla sentenza del giudice del Lavoro di Roma che aveva sentenziato la reintegrazione di 77 ex dipendenti Az in quanto sarebbe stato accertato ‘il trasferimento del rampo d’azienda’.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, sull’argomento si sarebbe espressa la portavoce della direzione generale della Concorrenza Ue Arianna Podestà, la quale ha ricordato come “il 10 settembre 2021 abbiamo stabilito che, sulla base dei piani dell’Italia per la nuova compagnia Ita e delle condizioni alle quali alcuni asset sarebbero stati trasferiti da Alitalia a Ita, che c’era discontinuità economica tra le due compagnie”.