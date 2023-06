Wizz Air cerca piloti professionisti: recruiting a Roma

11:37

Si svolgeranno dal 29 giugno al 4 luglio le giornate di recruiting per piloti organizzate da Wizz Air in Italia. Gli appuntamenti si svolgeranno in tre momenti distinti: si partirà con due open day a Roma il 29 e 30 giugno a cui faranno seguito, dall’1 al 4 luglio, le valutazioni. Queste ultime verranno poi ripetute anche dal 7 al 10 agosto.

"Attualmente Wizz Air sta reclutando capitani e primi ufficiali con licenza Easa – spiega la compagnia in una nota -. Per partecipare agli Open Day i piloti devono registrarsi tramite un modulo speciale prima dell'evento. Tutte le posizioni aperte per i piloti sono disponibili anche sul sito web di reclutamento dei piloti della compagnia aerea e possono presentare le loro domande in qualsiasi momento".