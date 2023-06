Moby Fantasy: il traghetto dei record lancia un nuovo concept di ristorazione

19:29

Moby e Gruppo Ligabue lanciano il nuovo co-brand “Gusti Giusti”. Grazie a una partnership attiva ormai da quasi 80 anni, la compagnia attiva nel catering e nel travel retail marittimo ha elaborato un innovativo concept di ristorazione per le navi afferenti alla massima classe dell’ammiraglia Moby Fantasy.

“Sul nuovo mega-traghetto è allestita una vera e propria food court - spiega Inti Ligabue, chairman & ceo Ligabue Group - dotata di 7 punti ristoro e 15 aree del gusto, per oltre 50 metri lineari di offerta food della miglior qualità Made in Italy. Rispetto ai 10 dipendenti delle navi tradizionali, la cucina può avvalersi di ben 18 unità e di servizi d’eccellenza quali preparazione di pasta fresca o panificazione in loco”.



L’innalzamento dello standard di ristorazione porta i traghetti Moby a livello di offerta crocieristica, favorendo fra l’altro una maggior fidelizzazione della clientela straniera. A. C.