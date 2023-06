Sui binari con Alighieri: torna a settembre il Treno di Dante

16:24

“Il Treno di Dante, il convoglio dedicato al Sommo Poeta che ripercorre, attraverso l'Appennino tosco-romagnolo, l'itinerario dantesco da Firenze, sua città natale, a Ravenna tornerà dal 2 settembre al 1 novembre. Il programma del viaggio giornaliero parte da Firenze e prosegue verso Borgo San Lorenzo. Il treno poi continua la corsa sulle colline di Vicchio, che ha dato i natali a Giotto e Beato Angelico e sosta a Marradi (Firenze) per poi fare tappa a Brisighella (Ravenna), tra i Borghi più Belli d'Italia. La fermata successiva è Faenza (Ravenna), famosa in tutto il mondo per la ceramica artistica, e infine Ravenna. Il Treno rimarrà in sosta fino alle 17.54, quando ripartirà alla volta del ritorno verso il capoluogo toscano…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)