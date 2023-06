Tap, le tre condizioni del Governo portoghese per la vendita della compagnia

14:22

Sono tre le condizioni che il Governo portoghese metterà per la cessione di Tap, il cui processo di vendita partirà nel mese di luglio. Il vettore nazionale al momento ha i tre grandi gruppi europei, Iag, Air France-Klm e Lufthansa, come pretendenti, ma l’esecutivo non intende rinunciare ad alcuni paletti per salvaguardare l’azienda e l’identità nazionale del vettore.

Secondo quanto riportato da Preferente, il ministro delle infrastrutture Joao Galamba ha spiegato in Parlamento che intanto il Governo vorrà mantenere una quota nella compagnia, senza specificare di quale entità. Inoltre il futuro acquirente dovrà salvaguardare l’aeroporto di Lisbona come hub e nell scalo dovrà restare la base della compagnia. Infine sarà necessario che Tap rimanga uhn’azienda portoghese, a salvaguardia dell’occupazione e dell’economia.