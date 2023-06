15:05

Ryanair annuncia di aver rimosso un aeromobile dalla base di Venezia, con conseguente cancellazione di 6 rotte. Una decisione presa, secondo una nota diffusa dal vettore, in seguito alla decisione del Comune di applicare un "aumento delle tasse pari al 38% (2,50 euro) per ogni uomo, donna e bambino in partenza dall'aeroporto Marco Polo di Venezia a partire dal 30 maggio 2023, che si aggiunge alla tassa di 6,50 euro attualmente in vigore".

Ryanair ha affermato di aver riallocato la capacità tolta dall'aeroporto di Venezia in altre destinazioni tra Spagna e Portogallo.



"Ryanair chiede al Comune di Venezia di fermare con urgenza questo eccessivo aumento delle tasse - si legge nella nota - per evitare ulteriori tagli di capacità che avranno un impatto negativo non solo sull'Aeroporto Marco Polo di Venezia ma anche sulla città di Venezia".



Le rotte cancellate sulla laguna, come precisa Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, comprendono "Alghero, Colonia, Bournemouth, Helsinki, Norimberga e Fuerteventura".