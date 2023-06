09:28

“Risoluzione, con effetto immediato, di tutti i rapporti contrattuali sottoscritti con la compagnia Aeroitalia in relazione ai voli in partenza da Forlì con il marchio Go To Fly”. Con questa nota Go To Travel, la società controllata interamente da Forlì Airport, ha annunciato il divorzio improvviso e unilaterale dalla compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri, che proprio al Ridolfi aveva iniziato, lo scorso anno, l’ingresso sul mercato italiano. “Gravi e continue inadempienze riscontrate nell’esecuzione degli stessi da parte di Aeroitalia” le motivazioni del divorzio secondo Go To Travel.



La risposta

Secca la risposta da parte della compagnia aerea, che in un comunicato ha giudicato “false e tendenziose” le dichiarazioni di Forlì, affidando la questione ai legali. Il vettore ha poi spiegato di avere mandato nella giornata di ieri una Pec in cui veniva annunciata “la risoluzione del contratto per impossibilità di operare alcune rotte che, nella migliore delle ipotesi, avevano 15 passeggeri per tratta”.



Gli sviluppi

E mentre lo scalo di Forlì ha annunciato che le tratte oggetto del contendere verranno operate dal altre compagnie aeree, da parte sua Aeroitalia ha “diffidato Go To Fly nel continuare a vendere nel suo sito titoli di viaggio a codice Aeroitalia, che non verranno sin da oggi riconosciuti dalla stessa compagnia”.