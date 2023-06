easyJet apre le vendite per il 2024 ed estende la validità dei voucher della pandemia

08:46

Primo assaggio di vendite della programmazione primaverile per easyJet. Sono infatti state aperte le prenotazioni per oltre 100mila voli compresi nel periodo tra il 24 marzo e il 2 giugno, il 60 per cento dei quali da e per la Gran Bretagna.

Inoltre la compagnia aerea “sta anche estendendo la validità di tutti i voucher emessi durante la pandemia – si legge in una nota del vettore -. Tutti i clienti che hanno scelto di ricevere un voucher durante la pandemia e devono ancora riscattarlo avranno ora la validità del voucher automaticamente estesa dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, fornendo loro più tempo e più scelta per effettuare una prenotazione futura”.



Le estensioni saranno effettuate nelle prossime settimane e i clienti saranno avvisati direttamente una volta che il loro voucher è stato esteso. I clienti con voucher non devono aver volato entro la scadenza del voucher e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet.