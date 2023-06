09:30

Il mercato americano compensa le perdite sul fronte di quello orientale, grazie anche al cambio conveniente per gli statunitensi. "Ma ci aspettiamo che anche il mercato asiatico di alta qualità torni a essere con noi".



Marco De Angelis, direttore vendite di Italo, racconta a Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, gli sviluppi per i bacini esteri dell'operatore ferroviario. Ma nell'intervista si parla anche del mercato italiano e dei progetti per i prossimi mesi, che vedranno un impegno importante sul fronte del business travel e sulla clientela ad alta frequenza, senza dimenticare il viaggiatore leisure.