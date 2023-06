Condor: 27 destinazioni a lungo raggio nella programmazione estiva del 2024

10:25

Saranno 27 le destinazioni a lungo raggio che faranno parte del network estivo di Condor Airlines nel 2024. Una rete molto ampia della quale potrà beneficiare anche il pubblico italiano grazie agli accordi con Lufthansa e Air Dolomiti, che consentono di usufruire voli in avvicinamento su Francoforte da 17 aeroporti della Penisola.

Pubblicità

A fare la parte del leone saranno ancora una volta gli Stati Uniti, 11 in totale, ai quali si aggiungono anche le 4 rotte sul Canada. Per i Caraibi previsti voli su Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Giamaica. Completano poi la rete i collegamenti su Maldive, Mauritius, Kenya e Tanzania.



Tra le novità del prossimo anno anche l’ingresso in flotta del nuovo A330 per i voli a lungo raggio, mentre il Boeing 767 uscirà di scena entro la prossima estate.