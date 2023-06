Al via i viaggi nello spazio di Virgin Galactic: in streaming la diretta del primo volo

21:00

Il primo volo spaziale commerciale di Virgin Galactic potrà essere seguito interamente in streaming.

L'azienda ha annunciato che la spedizione (che avrà a bordo l'aeronautica italiana) potrà essere seguito online sul sito dell'azienda.



Durante la spedizione saranno anche eseguiti una serie di esperimenti.



“Galactic 01 - commenta Michael Colglazier, ceo di Virgin Galactic - è il nostro primo volo spaziale commerciale e siamo onorati di essere stati scelti dall'Aeronautica Militare Italiana e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per la loro prima missione di ricerca spaziale, Virtute 1. Virgin Galactic inaugurerà una nuova era di accesso ripetibile e affidabile allo spazio per le istituzioni e gli istituti di ricerca per gli anni a venire”.



La diretta streaming del primo vollo prenderà il via domani, 29 giugno, alle 16.30 ora italiana.