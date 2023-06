Fs sempre più green, in arrivo i primi treni ibridi nella flotta di Trenitalia

08:00

Prosegue il percorso di Fs verso la sostenibilità. La flotta di Trenitalia si appresta ad accogliere la prima tranche di treni ibridi.



Hitachi Rail ha infatti portato a termine, nello stabilimento di Pistoia, la realizzazione di 20 convogli ‘Blues’.

Al costruttore Trenitalia ne ha commissionati complessivamente 135, attraverso un ordine da 1,23 miliardi di euro.



I nuovi mezzi saranno impiegati in Sicilia, Sardegna, Calabria, Toscana, Lazio e Friuli Venezia Giulia.



La tecnologia ibrida, precisa il Gruppo Fs in una nota, “consente al treno di utilizzare l’alimentazione a batteria, elettrica e diesel senza interruzione ed è la prima volta che le batterie vengono utilizzate come fonte di energia principale su una flotta di treni per uso commerciale in tutta Europa”.