Lot promuove il volo tra Roma e Varsavia anche per l'inverno

08:00

Doveva essere un volo stagionale per l’estate, ma ora il collegamento lanciato quest’anno tra Varsavia e Roma Fiumicino da Lot Polish Airlines proseguirà anche nell’oraio invernale. La decisione sulla tratta, attualmente trisettimanale, è stata presa in considerazione del successo ottenuto dal volo, che sta viaggiando con fattori di riempimento superiori all’80 per cento.

Sempre per quanto riguarda la linea aerea polacca, a partire dal mese di febbraio verrà inaugurate una nuova rotta sull’Uzbekistan. Anche in questo caso il collegamento tra Varsavia e Tashkent avrà tre frequenze alla settimana e consentirà al pubblico italiano di poterne usufruire grazie ai voli da Milano Malpensa e Venezia sulla capitale polacca.