Delta ed El Al rafforzano il rapporto di collaborazione

11:57

Arriva il consolidamento della partnership tra Delta ed El Al. L’attuale accordo di code share verrà implementato con alcuni servizi aggiuntivi, come la possibilità di effettuare il check-in per l'intero viaggio, con le carte d'imbarco emesse e i bagagli registrati fino a destinazione.

“Lavorare a stretto contatto con El Al rafforzerà ulteriormente la connessione di Delta con Israele, offrendo a più passeggeri un accesso senza uguali a numerose destinazioni negli Stati Uniti – dice Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India -. Le partnership rafforzate sono parte integrante della nostra strategia a lungo termine di permettere ai passeggeri Delta di raggiungere destinazioni in tutto il mondo”. In un secondo momento le due compagnie inseriranno i propri codici sui voli in connessione.