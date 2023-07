Ryanair: per l'inverno a Catania 34 rotte e 550 voli a settimana

12:38

Parte da Catania il tour di presentazione dell’orario invernale di Ryanair. E per lo scalo siciliano la low cost ha riservato un operativo da 34 rotte, con sei novità rispetto all’anno precedente: Ancona, Bucarest, Parigi, Pescara, Praga e Tirana.

Sullo scalo verranno basati 4 aeromobili con i quali la compagnia effettuerà 550 voli alla settimana, il 40 per cento in più rispetto alla winter 22/23.



“Siamo soddisfatti del nuovo operativo Ryanair per la stagione Winter 2023, il più esteso e completo dall’inizio delle operazioni del vettore irlandese in Sicilia – commenta il ceo dello scalo catanese -. Ringraziamo la compagnia aerea soprattutto per l’importante investimento economico e per l'aggiunta di un quarto aeromobile sulla nostra base catanese: un’operazione strategica di grande importanza che consentirà più passeggeri, più turisti e anche più opportunità lavorative per l'intero territorio”.