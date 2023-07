Ita Airways: accordo con la National Italian American Foundation per la connettività

19:32

Ita Airways ha siglato un accordo con la National Italian American Foundation (Niaf) per fornire soluzioni di viaggio tra Italia e Stati Uniti rivolte alla comunità italoamericana.

In particolare, come riporta una nota, la compagnia aerea sta fornendo ai membri Niaf tariffe speciali oltre a una serie di 'prezzi lampo' disponibili per un periodo limitato.



"Riteniamo che questa collaborazione rafforzerà ulteriormente il collegamento tra l'Italia e gli Stati Uniti e renderà più economico per i nostri membri vivere l'Italia in prima persona" ha commentato Robert Allegrini, presidente Niaf.