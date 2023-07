easyJet, riattivati i collegamenti tra Ancona e Londra Gatwick

16:55

Riprendono le operazioni easyJet dall’aeroporto di Ancona. La compagnia aerea ha riattivato ieri i voli verso Londra Gatwick.

I servizi saranno operati per tutta la stagione estiva, con due frequenze settimanali: il lunedì alle 21:10 e il venerdì

alle 15:30.



“Il ripristino del collegamento tra Ancona e il Regno Unito arricchisce ulteriormente la nostra offerta internazionale - commenta in una nota Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -, contribuendo allo sviluppo del turismo nella regione e consentendo ai nostri passeggeri in partenza dal territorio delle Marche e dell’Adriatico di usufruire di collegamenti convenienti verso l’Europa”.