Lufthansa e il ritorno dell'A380: l'aereo in servizio sulla Monaco-New York

17:38

Prosegue al ripresa dell’utilizzo degli A380 anche da parte di Lufthansa. L’aumento della domanda per il lungo raggio, e in particolare per il Nord America, ha spinto la compagnia tedesca ad accelerare il ritorno il pista del superjumbo, messo temporaneamente in pensione dopo la pandemia, come avvenuto anche per altri vettori.

Dopo avere inserito l’A380 sui voli per Boston lo scorso mese, è ora la volta di quello sul Jfk di New York da Monaco di Baviera, un giornaliero con partenza all’ora di pranzo dall’hub tedesco. Il prossimo inverno sarà poi la volta di altre due destinazioni long haul del network di Lh, vale a dire Los Angeles e Bangkok.



Gli A380 utilizzati per questi collegamento hanno una configurazione da 509 passeggeri, si legge su Simpleflying, con quattro classi di servizio: 371 posti sono per la economy, 52 per la premium, 78 per la business e 8 per la first.