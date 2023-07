Ita Airways: ecco la nuova 'Vip Room' dell'Hangar Lounge di Fiumicino

di Paola Trotta

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova 'Vip Room' all’interno dell’Hangar Lounge di Ita Airways al Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino. Interamente arredata da Lema, è dedicata ai passeggeri eleggibili al servizio (Business class, soci Executive, Premium Volare e soci Elite Plus Skyteam) in partenza verso destinazioni domestiche ed internazionali dell’area Schengen.

“Si tratta di un ambiente che nessuna lounge ha, una Vip Room di 980mq, con una capienza massima di 150 persone dove sentirsi a casa – spiega Giovanni Perosino (nella foto), chief marketing officer di Ita Airways – tra design, calore, convivialità, centralità del cliente e un servizio tailor made all’insegna dell’italianità. Una novità introdotta recentemente estende ai soci executive l’utilizzo delle Vip Room delle nostre lounge contestualmente all’accesso in sala, senza la necessità di prenotazione, con la possibilità inoltre di ospitare in lounge fino a 6 passeggeri già eleggibili”.



La Vip Room si può prenotare anche in esclusiva sul sito della compagnia. “Con questa importante collaborazione, Lema desidera migliorare la customer experience dei viaggiatori da tutto il mondo, dando vita ad uno spazio ospitale, pratico e in cui respirare tutto il calore dell’accoglienza e del design Made in Italy” commenta Lavinia Guelfi, cco di Lema.