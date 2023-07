Norwegian Air acquisisce la regionale Widerøe

15:40

Norwegian Air punta il mirino sulla regionale norvegese Widerøe. La compagnia aerea ha siglato un accordo per l’acquisizione del vettore basato a Bodø.

Secondo i primi dettagli, riportati su Travel Mole, il valore dell’operazione si aggira attorno a 1,12 miliardi di corone norvegesi, circa 106 milioni di dollari.



Dopo l’acquisizione, Widerøe – che attualmente verso più di 40 aeroporti di piccole e medie dimensioni in tutta la Norvegia, nonché su alcune rotte internazionali in Europa – continuerà a operare regolarmente mantenendo completa indipendenza.



Gruppo aeronautico più antico della Norvegia, Widerøe dispone di una flotta di quasi 50 aeromobili. “È una pietra miliare nella storia dell’aviazione norvegese. Nessuno conosce meglio il mercato nel Paese - ha commentato Geir Karlsen, ceo di Norwegian Air -. Con questa operazione, creeremo un’offerta snella e più completa per tutti i clienti”.