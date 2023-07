08:45

La pandemia sembra ormai un lontano ricordo per Ryanair. La low cost guidata da Michael O’Leary ha registrato numeri record nella prima parte del 2023, guadagnandosi un posto di riguardo nei cieli europei con 174 milioni di passeggeri, il 29% in più rispetto allo scorso anno.

A far decollare i dati della stagione '23, la performance di giugno che, complice l’inizio della stagione estiva, ha visto il vettore trasportare sui suoi aerei 17,3 milioni di passeggeri, il 9% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, riporta Preferente.



L’operativo

La low fare ha guadagnato terreno in particolare sul mercato spagnolo, superando concorrenti come Iberia e Vueling.



Sul fronte dell’operatività, sono stati 96.250 i voli operati dalla compagnia aerea. Un numero, ha precisato il vettore, condizionato dagli scioperi in Francia, che hanno portato alla cancellazione di oltre 900 partenze con ricadute su oltre 16mila pax.