Iata: traffico in forte rialzo a maggio, ormai prossimi i livelli pre pandemia

10:09

E’ stata una vera e propria accelerata della ripresa quella fatta registrare dal traffico aereo internazionale. Gli ultimi dati diffusi dalla Iata fanno registrare per il mese in questione una crescita di oltre 39 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Un incremento che ha portato il settore a raggiungere più del 96 per cento rispetto ai livelli di maggio del 2019.

A determinare il netto rialzo è stata in particolare la ripresa del traffico internazionale, partita nel corso della primavera, e ora oltre il 90 per cento rispetto al 2019. Si conferma inoltre l’ottimo andamento dei collegamenti domestici, stabilmente ormai sopra ai numeri prepandemia. Positivo, inoltre, anche il dato relativo al load factor, ora superiore all’81 per cento.