Ita Airways e la scommessa Washington: alla scoperta dell'altra America

"Con il nuovo volo Roma Fiumicino-Washington Dulles, inaugurato da un mese, Ita Airways apre ufficialmente la summer 2023 e dà il via al grande investimento verso il mercato intercontinentale che caratterizzerà tutto l'anno. "Il volo diretto viene effettuato con il nuovo AirbusA330neo, costruito interamente da Ita Airways - spiega Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita - all'insegna del Made in Italy, con interni a cura del designer Walter De Silva, menù in Business class a firma degli chef Alfonso ed Ernesto Iaccarino del Ristorante Don Alfonso 1890 e assistenti di volo vestiti da Brunello Cucinelli. La cabina è di ultima generazione, con i massimi livelli di comfort, maggiore spazio, un nuovo sistema di illuminazione e di intrattenimento e WiFi...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)