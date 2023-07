L'intermodalità di Italo: il servizio con Itabus si amplia alla Calabria

11:25

Dopo il debutto il 21 giugno in Campania, Puglia e Sicilia il 21 giugno, si estende anche alla Calabria la rete di servizi intermodali treno più bus targati Italo-Itabus.

A partire dal 28 luglio i servizi Italo-Itabus collegheranno le principali città del Centro-Nord alle località calabresi di Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone, con un biglietto unico valido per entrambi i mezzi di trasporto. Le soluzioni di viaggio sono già acquistabili su tutti i canali Italo.



Gli orari dei servizi

Sono due - uno di andata e uno di ritorno - i servizi giornalieri per connettere le città di Milano, Bologna e Roma alla Calabria, utilizzando la stazione di Napoli Centrale come hub intermodale per il cambio fra treno e bus, con servizi in coincidenza per raggiungere la propria meta.



Saranno raggiungibili le località di Sibari, Cariati, Cirò Marina e Crotone. Partendo con il treno Italo in mattinata da Milano, passando da Bologna e da Roma, si arriverà nel primo pomeriggio a Napoli Centrale, dove alle 15,15 ci sarà il pullman Itabus in partenza verso la Calabria.



Per il ritorno, la partenza di Itabus sarà da Crotone alle 10.45, alle 11.25 da Cirò Marina, alle 11.55 da Cariati ed alle 13 da Sibari, per raggiungere la stazione di Napoli Centrale alle 17.15. Da qui sarà possibile prendere il treno Italo in connessione, per raggiungere Roma, Bologna ed arrivare a Milano in tarda serata.