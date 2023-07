11:54

Sono salite a 128 le compagnie aeree incluse nella black list stilata dall’Unione Europea. Una nuova stretta, quindi, nell’ultimo aggiornamento che vede ora 8 vettori in più rispetto alla precedente versione.

Ammontano ancora una volta a 15 i Paesi interessati da questo provvedimento che vieta ai vettori interessati di volare all’interno dei territori della Ue e due terzi di questi fanno parte di 5 Paesi. In vetta c’è attualmente la Russia, con un ban che si estende a tutte le compagnie del Paese (22). Non si tratta però di un divieto per ragioni politiche, ma per la mancanza del rinnovo della certificazione richiesta, mai effettuato dopo l’inizio del conflitto con l’Ucraina.



Il resto della classifica

Nel podio si trovano poi Nepal e Kyrgyzstan, rispettivamente con 20 e 16 aerolinee nazionali, che non hanno adempiuto alle richieste di certificazione e che quindi mantengono il loro status di vettori a rischio.



Completano poi la top five le compagnia di Congo e Sudan con 13 e 12 aerolinee rispettivamente, si legge su Simpleflying.