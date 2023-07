Iberia verso un inverno da record sul lungo raggio. E per l'Italia impennata delle frequenze

15:55

Iberia si prepara per la stagione invernale e punta forte sul lungo raggio con il 17 per cento in più di voli in questo mercato e, in particolare, in America Latina, per rafforzare la posizione dell'aeroporto di Madrid come ponte tra Europa e America Latina.

Con questo obiettivo, Iberia sta aumentando la capacità su entrambe le sponde dell'Atlantico: sia in America Latina - dove supererà i 300 voli settimanali per la prima volta -, sia in Europa, dove ha dispiegato una capacità storica in destinazioni come Parigi, Roma o Milano, che è accompagnata da una crescita significativa in altre città del continente come Atene, Budapest, Dusseldorf, Stoccolma, Amburgo, Oslo, Praga e Zurigo.



Tra le rotte principali, Roma avrà anche la più alta capacità storica, con 39 frequenze settimanali, che rappresenta un aumento del 35 per cento rispetto ai precedenti. Sempre in Italia, Milano avrà 21 frequenze con l'aeroporto di Linate e 18 con l'aeroporto di Malpensa, il 33 per cento in più rispetto al 2019. Infine Venezia, che avrà 4 frequenze in più alla settimana per arrivare a quota 22.