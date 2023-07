American lancia Aura, il sistema predittivo per non perdere la coincidenza

08:00

American Airlines ha lanciato Aura, il software predittivo per risolvere un problema non da poco: la riprenotazione del volo in coincidenza in caso di ritardo.

Il sistema predittivo è in grado di prevedere se l'utente potrà o meno salire sul volo in coincidenza e, nel caso non sia possibile, riprenotare automaticamente il volo.



Però, come sottolinea travelpulse.com, c'è un altro lato della medaglia: nel caso in cui il volo non sia in ritardo ma non si riesca ad arrivare in tempo per qualche altro contrattempo, il posto potrebbe essere rivenduto a un altro passeggero. In altre parole, c'è la possibilità di trovarsi 'fuori' dal volo in coincidenza. La possibilità sarebbe infatti espressamente indicata da American nell'accordo.