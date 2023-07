08:02

Arriva l’elenco dei voli garantiti in vista dello sciopero di sabato 15 luglio che coinvolgerà diversi settori del trasporto aereo e che rischia di creare non pochi disagi considerando l’aumento del traffico per le vacanze estive. Il documento completo, come sempre, è disponibile sul sito dell’Enac a questo link.

Nel dettaglio dello sciopero a fermarsi saranno: il personale dipendente società di handling aeroportuale dalle ore 10 alle 18; i lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling dalle ore 10 alle 18; i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti dalle ore 10 alle 18; il personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto dalle ore 10 alle 18; il personale navigante di Vueling dalle ore 10 alle 18; il personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air dalle ore 12 alle 16.



Durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.