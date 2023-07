Grimaldi in corsa per acquisire la spagnola Naviera Armas

14:38

I traghetti di Naviera Armas potrebbero finire nelle mani di Grimaldi. La società italiana sarebbe infatti in corsa per l'acquisizione della compagnia spagnola, in fase di cessione dopo le conseguenze della pandemia sui conti.

I fondi creditori di Naviera Armas (guidati da JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital e Tresidor, come riporta preferente.com) stanno procedendo a ridurre i livelli di debito e ad oggi il passivo della società è tato ridotto da 445 a 178 milioni di euro e le scadenze sono state prorogate al 202, consentendo così di mantenere la liquidità.



Tra i potenziali acquirenti, oltre a Grimaldi, anche Balearia. Il progetto sarebbe quello di chiudere l'orazione al più presto. Si attende però ancora i via libera del tribunale al piano di ristrutturazione. Ma la cessione potrebbe essere velocizzata anche dai risultati dell'estate, che si prospetta positiva.