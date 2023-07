Riaprono a settembre i voli diretti Italia-Libia

09:21

Ripartiranno da settembre i voli diretti Italia-Libia, interrotti nel 2014 a causa dei disordini politici e della guerra civile che ha devastato il Paese nordafricano.

Quell'anno, il principale hub del paese, l'aeroporto internazionale di Tripoli, è stato ufficialmente chiuso al servizio passeggeri dopo essere stato gravemente danneggiato in uno scontro. Allo stesso modo, molti altri paesi europei hanno limitato i voli da e per la Libia.



La decisione è arrivata domenica dopo che le autorità aeronautiche italiane e libiche si sono incontrate per discutere di operazioni di collaborazione, si legge su Simpleflying. Il primo ministro libico ha ringraziato il suo omologo italiano e i ministri dei trasporti per aver accelerato questa svolta. Il ripristino delle rotte dirette da e per l'Italia rappresenta un notevole passo avanti per l'aviazione civile in Libia.



L’interruzione dei collegamenti nel 2014 ha portato a limitare le compagnie aeree che operano voli da e per la Libia. L'instabilità nel Paese nordafricano ha portato diverse compagnie aeree a ritirarsi ed evitare totalmente lo spazio aereo libico.



Tuttavia, Afriqiyah Airways opera ancora voli dall’aeroporto di Mitiga verso l'aeroporto di Istanbul (IST). Inoltre, offre voli da Bengasi e Misurata per Alessandria, Ammam, Jeddah e Niamey, anche se con collegamenti stagionali.