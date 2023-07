08:03

In un primo momento la sfida era stata lanciata per motivi molto 'pratici': il Boeing 777X (non ancora in commercio) è stato progettato con le ali pieghevoli perché altrimenti, viste le sue dimensioini, non sarebbe potuto entrare negli hangar degli aeroporti.

Ma Airbus si è spinta ancora più avanti e promette di adottare l'innovazione anche per velivoli medi e piccoli. Il costruttore europeo introdurrà dunque le ali pieghevoli su diversi aerei, costruendo le parti in carbonio. L'innovazione consentirebbe infatti di aumentare l'efficienza e ridurre i consumi di carburante, come riporta preferente.com.



Le tempistiche

L'innovazione non sarà comunque immediata: secondo le previsioni potrebbe essere adottata in non meno di 10 anni, ma la progettazione ha già preso il via. In questo momento Airbus sta infatti conducendo una serie di prove ed esperimenti per valutare le migliori soluzioni.



Il rovescio della medaglia, nemmeno a dirlo, sono i costi di produzione: realizzare le ali in questo modo potrebbe infatti far balzare in alto il prezzo dell'aeromobile.



Ma le ali flessibili sembrano ormai essere pronte a diventare una realtà nel mondo dell'aviazione.