Roma-Pompei con il Frecciarossa. Ferraris: “Iniziativa di grande valore”

Roma e il sito archeologico di Pompei sono ora più vicini. Da domenica 16 luglio partirà dalla stazione Termini il nuovo collegamento diretto in Frecciarossa per Pompei.

Nato dalla collaborazione tra ministero della Cultura e il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, il servizio senza cambi sarà effettuato con il Frecciarossa 1000 ogni terza domenica del mese e permetterà a viaggiatori e turisti di raggiungere Pompei da Roma in un’ora e 47 minuti e di tornare, la sera, in due ore e un quarto. Attraverso una clip che sarà trasmessa sui monitor di bordo, già durante il viaggio i passeggeri potranno conoscere la storia del sito archeologico.



Secondo l'amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane, Luigi Ferraris si tratta di "una iniziativa dal forte valore simbolico, che coniuga innovazione e storia antica. Il servizio si aggiunge ai 25 collegamenti giornalieri tra Roma e Pompei: un grosso servizio già in atto, che consente di accedere al sito anche attraverso il treno in modo continuativo”.



“Il Parco archeologico di Pompei - ha dichiarato il ministro del Turismo, Daniela Santanché - è uno dei siti più visitati al mondo e ha registrato nel 2022 tre milioni di visitatori. Stiamo lavorando per aumentare questi numeri e offrire servizi sempre migliori: mettere a disposizione dei turisti il treno di punta dell’Alta Velocità italiana va esattamente in questa direzione”. A.D.A.