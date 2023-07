Trenord: cresce il numero di passeggeri. Boom nei weekend e per Malpensa Express

16:44

Continuano a crescere i passeggeri che utilizzano le linee ferroviarie di Trenord. Nel mese di marzo la media giornaliera si è attestata a quota 637mila, 27mila in più rispetto al mese di ottobre dell’anno prima. Un miglioramento progressivo, quindi, anche se le cifre restano ancora in calo rispetto al 2019.

“Il ritorno al treno è più significativo nei festivi, quando il delta sul 2019 oscilla fra il -4% e il -6%; per i feriali, il dato è del -17% - si legge in una nota della compagnia -. Più lento è il ritorno a Milano: le 25 stazioni in città registrano il 24% di transiti in meno rispetto al periodo pre pandemico; per il resto della Lombardia il dato è solo al -1%”.



È poi record per Malpensa Express: il collegamento aeroportuale di Trenord da aprile 2023 trasporta oltre 14.100 passeggeri al giorno verso lo scalo di Malpensa, contro i 10.600 dello stesso periodo nel 2019.