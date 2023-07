08:07

Il turismo è uno dei settori chiave su cui il Gruppo Fs Italiane intende investire. Lo ha ribadito l’amministratore delegato Luigi Ferraris (nella foto), rilanciando il progetto di una newco dedicata allo sviluppo del segmento leisure.



“Crediamo che ci sia la possibilità in Italia di riscoprire luoghi di carattere storico, culturale e architettonico meno noti, ma che - ha spiegato Ferraris in occasione della presentazione del nuovo Frecciarossa diretto Roma-Pompei - rappresentano un patrimonio immenso. In questo senso abbiamo l’ambizione di contribuire a questo sviluppo lanciando una società che sarà focalizzata sullo sviluppo turistico”.



Al centro della nuova business unit, lo sviluppo un network alternativo che, ha proseguito Ferraris, “consentirà di raggiungere comuni e zone pregiate non inserite nei circuiti classici, ma per le quali si possono sfruttare anche aree di ferrovie dismesse, attraverso l’utilizzo di treni storici e regionali, e partnership con Comuni e associazioni come la Coldiretti”.



A guidare la società sarà Luigi Cantamessa, che all’inizio di giugno aveva anticipato a TTG Italia: “L’idea viene da dieci anni di esercizio della Fondazione Fs, che hanno fatto capire che c’è una voglia enorme di treno tradizionale”. A.D.A.