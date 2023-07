Anche Londra Gatwick a rischio sciopero: verso uno stop di 8 giorni degli addetti ai servizi a terra

11:36

Non si arrestano le proclamazioni di scioperi nel mondo del trasporto aereo in tutto il Vecchio Continente, con il rischio sempre più concreto che per l’altissima stagione si possa andare incontro a situazioni di vero e proprio caos.

L’ultima minaccia arriva dall’aeroporto di Londra Gatwick, dove una sigla sindacale, la Unite, ha proclamato 8 giorni di scioperi da parte dei dipendenti (circa mille) di 4 società impegnate in diverse attività di servizi a terra. La richiesta, anche in questo caso, è quella di un aumento salariale, ma gli incontri tra le parti sinora non hanno portato alcun esito.



La modalità dello sciopero prevede due tranche, la prima dal 28 luglio al primo agosto e la seconda dal 4 all’8 agosto. Secondo Unite, si legge si ttgmedia, uno stop di questa entità non potrà non portare a inevitabili ritardi e cancellazioni nelle operazioni di volo.