Chisinau-Venezia new entry per le rotte italiane di FlyOne

14:21

Ha preso il via il nuovo collegamento tra l’aeroporto di Chisinau in Moldavia e il Marco Polo di Venezia. Si tratta di una rotta bisettimanale operata da FlyOne che rappresenta una novità per lo scalo veneto.

Si tratta di una linea importante per il traffico Vfr (Visit friends and relatives) e gli scambi tra i due Paesi. Inoltre offre al nostro territorio l'opportunità di visitare e scoprire la cultura e le ricche tradizioni della Repubblica di Moldavia.



La tratta resterà attiva tutto l’anno e i collegamenti verranno effettuati il lunedì e il giovedì. Per la compagnia aerea moldava si tratta della sesta destinazione italiana da Chisinau dopo Roma, Parma, Bologna, Verona e Milano, dove vola anche da Yerevan.